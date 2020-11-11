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İşte son hava durumu raporu!

Hava yarın ve hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:15
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İşte son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi ve Pazar ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Havanın Pazartesi parçalı bulutlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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