İşte UBP’de muhtemelen kazanan vekil adayları

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti.
Seçimde, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.
Son olarak 10:16 itibariyle sandıkların %98'i açılmış oldu. İşte resmi olmayan sonuçlara göre UBP'nin olası 22 milletvekili şu şekilde görülüyor:
Lefkoşa
Faiz Sucuoğlu
Hüseyin Özgürgün
Olgun Amcaoğlu
Ersin Tatar
Savaş Atakan
Hasan Taçoy
Mağusa
Sunat Atun
Oğuzhan Hasipoğlu
Ersan Saner
Resmiye Canaltay
Dursun Oğuz
Girne
Kutlu Evren
Ünal Üstel
Ahmet Aslan
Güzelyurt
Ali Pilli
Menteş Gündüz
İskele
Önder Sennaroğlu
Nazım Çavuşoğlı
Ümit Özkıran
Parti başkanlığını en fazla oy alan kişi yapmalıdır. Başbakanlık makamı Sn hüseyin özgürgüne yakışmıyor. Zaten kendisi geçen seçimleri kılpayı kazanmıştı fakat maalesef kurultay onu parti başkanı seçti. Bu halkı biraz dinleyin artık. Dinlemezseniz şimdilik yeni katılan Halkın partisi hepsinizi geçecek...