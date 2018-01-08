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İşte UBP’de muhtemelen kazanan vekil adayları

İşte resmi olmayan sonuçlara göre UBP milletvekili adayları:

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
İşte UBP’de muhtemelen kazanan vekil adayları
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Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti.

Seçimde, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.

Son olarak 10:16 itibariyle sandıkların %98'i açılmış oldu. İşte resmi olmayan sonuçlara göre UBP'nin olası 22 milletvekili şu şekilde görülüyor:

Lefkoşa

Faiz Sucuoğlu

Hüseyin Özgürgün

Olgun Amcaoğlu

Ersin Tatar

Savaş  Atakan

Hasan Taçoy

Mağusa

Sunat Atun

Oğuzhan Hasipoğlu

Ersan Saner

Resmiye Canaltay

Dursun Oğuz

Girne

Kutlu Evren

Ünal Üstel

Ahmet Aslan

Güzelyurt

Ali Pilli

Menteş Gündüz

İskele

Önder Sennaroğlu

Nazım Çavuşoğlı

Ümit Özkıran

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Son Güncelleme: 08.01.2018 12:08
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Adalet 2018-01-08 11:51:47

Parti başkanlığını en fazla oy alan kişi yapmalıdır. Başbakanlık makamı Sn hüseyin özgürgüne yakışmıyor. Zaten kendisi geçen seçimleri kılpayı kazanmıştı fakat maalesef kurultay onu parti başkanı seçti. Bu halkı biraz dinleyin artık. Dinlemezseniz şimdilik yeni katılan Halkın partisi hepsinizi geçecek...

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