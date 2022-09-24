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İşte ülkeyi ayağa kaldıran 'bebek kaçırma' olayının detayları...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden dün kaçırıldığı duyurulan ve ülkede büyük infiale neden olan bebek olayıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 15:17
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İşte ülkeyi ayağa kaldıran 'bebek kaçırma' olayının detayları...



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs'ın Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Hasan Birtan'dan edindiği bilgiye göre, bebek öğle saatlerinde hastaneye teslim edildi. 
Yeni doğan bebeğin şu sıralar sağlık kontrolllerin yapıldığı, gerek görüldüğü takdirde müşaade altına alınacağı, sağlık durumu iyi ise Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

"Arkadaşına 'çocuğumu götür' dedi"

Öte yandan söz konusu olayın da nasıl meydana geldiği netlik kazandı. 
Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Hasan Birtan'dan alınan bilgiye göre, hastanede doğum yapan yabancı uyruklu kadın, hastane yetkililerine haber vermeden arkadaşına çocuğu hastaneden çıkarmasını söyledi. Arkadaşının çocuğu hastaneden çıkarmasının ardından anne, yönetime haber vermeden kendisi de hastaneden ayrıldı. 

"Uyuşturucu etkisi altında geri geldi"
Bu durum tüm hastane birimlerine haber verilerek alarma geçildi. Yeni doğum yapan anne, olaydan bir gün sonra doğum yaralarının kötüleşmesi ve uyuşturucu madde etkisinde tekrardan hastaneye başvurdu. Anne hemen yoğun bakıma kaldırıldı. 
Yoğun bakımda kendine gelen anne, 'çocuğumu hastaneden ben çıkarttım' diyemeyince, 'çocuğum kaçırıldı' diyerek hastaneye iftira attı.

"İftira attığını kabul etti"
Yapılan derin araştırma neticesinde ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle çocuğu hastaneden annenin arkadaşının, kendi isteğiyle çıkardığı, annenin de bunu itiraf ettiği öğrenildi.
Bebek, hastaneye geri teslim edildi.

Parası yoktu!
Öte yandan yeni doğum yapan yabancı uyruklu annenin vatandaş olmadığı, herhangi sosyal bir hakkı da olmadığı ve hastane masraflarından kaçmak adına bu yola başvurduğu düşünülüyor. 

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