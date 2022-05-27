Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Flaş Haber
İşte yangının nedeni!
Kapat

İşte yangının nedeni!

Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy’deki yangının, bölgedeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların üç farklı noktada alev almasıyla başladığını açıkladı.

27 Mayıs 2022 Cuma 16:44
3127 Okunma
İşte yangının nedeni!

Başbakan Üstel, yangın bölgesinde basına yaptığı açıklamada, Türkiye’den 1 helikopter ve 1 uçağın, İngiliz Üslerinden de bir helikopterin şu anda bölgede bulunduğunu; Türkiye’den bir uçak daha geleceğini bildirdi.

Yangının söndürülmesi için tüm birimlerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, iki noktadaki yangının soğutulmak üzere olduğunu, üçüncüsüne ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Hedefimiz akşama kadar yangını söndürmek ve soğutmaya almak. Temennimiz insanımızın canına bir zarar gelmemesi” dedi.

Başbakan Üstel, ilgili tüm birimlerin ve duyarlı vatandaşların bölgede yangın söndürme çalışmalarına katıldığını kaydederek “Allah’ın izniyle akşama kadar bu yangını önlemiş olacağız. Temennimiz daha ileriye gitmemesidir. Anavatan’dan yardım istedik ve gelecek takviye uçakla yangını söndürmüş olacağız” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağını da açıkladı

Üstel, “İnsanımızın canı her şeyden önemli. Evlere sirayet etmemesi için tedbir amaçlı evler boşaltıldı ama evlerine dönecekler. Kaç evin boşaltıldığına dair rakam veremiyoruz ama zaten büyük kısmı da boştu ama orada yaşayanlara da bir şey olmasın diye tahliye edildiler” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden düşen kıvılcımların yol açtığı yangınların, rüzgarla yayılmasıyla büyüdüğünü bildirdi.

Oğuz, evlere de sirayet eden yangını rüzgarın da yaydığını, buna uygun söndürme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Oğuz, “Yangını Orman Dairesi yönetimine inşallah söndüreceğiz, akşam saatlerinde de soğutmaya geçeceğiz” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, yangından kaynaklı dumandan birçok insanın etkilendiğini ama ağır bir durum olmadığını da bildirdi.

-Erhürman da bölgede

Öte yandan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yangın bölgesine gitti.

Erhürman, BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, yangının en az zararla atlatılması dileğinde bulundu.

Şu anda evlere kadar ulaşan ciddi bir yangının söz konusu olduğuna işaret eden Erhürman, tam iki yıl önce 17 Mayıs 2020’de de bölgede büyük bir yangın çıktığını ve çok sayıda ağacın kaybedildiğini hatırlattı.

Erhürman, yangın çıkmadan önlemleri almanın önemini vurgulayarak, “Şu anda en az zararla atlatmak için herkes cansiparane çalışıyor. Buradan artık yeterince ders çıkarmak şart. Mecliste bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUTDER, sorunları birlikte çözme çağrısı yaptı
TUTDER, sorunları birlikte çözme çağrısı yaptı
Geçitköy’deki yangında bir kişi yaralandı; üç ev hasar gördü
Geçitköy’deki yangında bir kişi yaralandı; üç ev hasar gördü
Geçitköy'deki yangının bilançosu ilk belirlemelere göre bin dönüm...
Geçitköy'deki yangının bilançosu ilk belirlemelere göre bin dönüm...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim