İşte yeni görevden alma ve atamalar

Bakanlıklara bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

İşte atamalar şu şekilde:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Emete Baylan 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Berna Selengin 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi olarak görev yapan Sn. Hüseyin Sarı 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Kemal Deniz Dana 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Doğan ŞAH 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi Müdürü Sn. Alpay Çelebi’nin emekliliğinden dolayı boşalan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Salih Gökpınar 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Mustafa Kendir 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Genel Koordinatör mevkiine atanmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Meftun Orkun 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Şifa Çolakoğlu 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Hasan EREN 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Plan Proje Müdür mevkiine Sn. Havva Kozok 04.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Başak Ekenoğlu 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı, Özel Kalem Müdür mevkiine Sn. Cemal Kuyucu 05.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Mehmet Envergil 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Genel Koordinatör olarak görev yapan Sn. Çelebi Ilık 04.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.”