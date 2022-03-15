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İşte zamlı fiyat listesi

15 Mart 2022 Salı 20:18
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İşte zamlı fiyat listesi
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Zam zincirine süt ve süt ürünleri de eklendi.

KOOPSÜT 16 Mart’tan itibaren geçerli olarak yeni ve zamlı fiyat listesini paylaştı.Buna göre süt fiyatına 3.5 TL civarında zam gelerek, 15.40 TL’ye yükseldi. Yarım yağlı süt 15.60, yağsız süt ise 16.35 oldu. Laktozsuz süt ise 18.45 olarak belirlendi.

KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 98 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 102 TL olarak açıklandı.700 gr. Tost peyniri 43 TL olurken, 900 gr Koper peyniri 66 TL’ye yükseldi.

Son Güncelleme: 15.03.2022 22:33
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