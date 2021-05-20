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İstediklerini Yapmaması Halinde Ailesine Söylemekle Tehdit Etti

Kendisi ile arkadaş olup istediklerini yapmaması halinde ailesine birlikte olduklarını söyleyeceği yönünde 12 yaşındaki küçük kıza şiddet tehdidinde bulunan 17 yaşındaki Ö.G şikâyet üzerine 18.05.21 tarihinde tutuklandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:03
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İstediklerini Yapmaması Halinde Ailesine Söylemekle Tehdit Etti

Zanlı bugün, 18.05.21 tarihinde şiddet tehdidi ve tacizlik suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk Tanık olarak polis memuru Hasan Tanyeli’yi olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının Nisan ve Mayıs 2021 ayları içerisinde kullanımındaki telefon hattından 12 yaşındaki küçük bir kıza “arkadaş olup istediklerini yapmaması halinde ailesine birlikte olduklarını söyleyeceği yönünde şiddet tehdidinde bulunup adı edilenin çıplak video fotoğraflarını kendisine gönderilmesini sağladığını, kendisinin de çıplak video ve fotoğraflarını küçük kızın cep telefonuna gönderip kayıt altına almak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Olayın 17.05.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen tanık polis, zanlının 18.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve tasarrufundaki cep telefonunun emare alındığını belirten tanık polis, cep telefonunda yapılan ön incelmede içerisinde olayla ilgili herhangi bir görüntü veya videonun görülmediğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, emare alınan cep telefonunun incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini, bahsedilen görüntülerin başka bir telefona aktarılmış olabileceği yönünde araştırma yapılacağına dikkat çeken tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadelerin de olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA

Son Güncelleme: 20.05.2021 16:12
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