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İşten çıkarmalar başladı!

Corona virüsünün ekonomik etkili kendini göstermeye başladı. Turizm sektörünün ciddi darbe aldığı süreçte, ekonomik olarak zorlu bir döneme giren özel sektör işletmeleri personel azaltmaya gidiyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 12:08
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İşten çıkarmalar başladı!

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler sonrası, kısa bir süre önce kapatılan özel sektör işletmelerinden işten çıkarma haberleri gelmeye başladı.

Turizm sektörünün ciddi darbe aldığı süreçte, ekonomik olarak zorlu bir döneme giren özel sektör işletmeleri personel azaltmaya gidiyor.

Bu süreç içerisinde yeni bir iş bulma imkanı olmayan çalışanlar ise işsiz kalma korkusu yaşıyor.

Girne bölgesinde bulunan Kaya Palazzo Otel’in 65 personelini işten çıkardığı duyuruldu.

Otel personeli 65 kişinin işten çıkarıldığını sosyal medyadan duyurarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na yardım çağrısında bulundu.

İşsiz kalan Kaya Palazzo Otel personelinin açıklaması şu şekilde:

“Ülke olarak hiçte alışkın olmadığımız, zorlu ve ekonomik berbat bir zamandan geçiyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi aile şirketi gibi gördüğümüz Kaya Palazzo Otel yönetiminden utanç verici ve acımasız bir haber aldık. Bugün çoğunu tanıdığım ve bakmakla yükümlü çocukları olan 65 personelin, corona virüsün ekonomik etkilerinden dolayı işine son verildi. Acaba listede bizimde adımız yazılı mı korkusu tüm personeli yıktı.
Bir de üzerine, dairelerin kapalı olmasından dolayı çalışma iznini nasıl yaparız, cezaya düşeceğiz, bir daha adaya giremeyeceğiz ve yatay geçiş hakkımızın iptal olması gibi endiler de eklendi.
Olağanüstü durumun söz konusu olduğundan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faiz Sucuoğlu'ndan bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Kaya Palazzo OtelKoronavirüsTurizm
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Ertaç 2020-03-18 12:31:00

İşveren için de,işçi için de zor bir durum.

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