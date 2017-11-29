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İşten durdurulan iki kişi Gönyeli Belediyesi önünde eylemde

Gencer ve Dönekli, suçlarının olmadığını söyleyerek işlerine geri dönmek istediklerini belirttiler.

29 Kasım 2017 Çarşamba 23:31
İşten durdurulan iki kişi Gönyeli Belediyesi önünde eylemde
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Gönyeli Belediyesi’nde on yılı aşkındır geçici statüde çalışan Murat Dönekli ve Savaş Gencer, gerekçesiz şekilde işten durduruldukları gerekçesiyle Gönyeli Belediyesi önünde eylem yapıyor.

Eyleme Bağımsızlık Yolundan bir grup da destek verdi…

Gencer ve Dönekli, suçlarının olmadığını söyleyerek işlerine geri dönmek istediklerini belirttiler.

8. ayın 12’isinde işimize son verildi. Ödemelerimizi aldık ama geçen ayın 17’sinden beri ödeme verilmedi. Pazartesi günü işten durdurulduk. Hiçbir gerekçe gösterilmedi. Bizim suçumuz olsaydı buraya çıkmazdık”

Eyleme Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü’nden bir grup da destek verdi.

Bağımsızlık Yolu adına açıklama yapan Mustafa Keleşzade,söz konusu 2 kişinin işten çıkarılmalarıyla ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmediğini savundu…

Keleşzade, “Gönyeli belediyesi gibi bir belediyenin hala geçici sistemle işçi çalıştırması, çalışanlarını kadrolamaması ve sendikasız çalıştırması yanlıştır. Belediye yetkililerini bu tutumdan dönmeye çağırıyoruz”dedi.

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Son Güncelleme: 29.11.2017 23:38
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