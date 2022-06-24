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İstenilen sonucu alamamak üzücü

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tekrar yapılan acil çağrı üzerine taşocaklarına haber verdiklerini, Müteahitler Birliği ile irtibata geçtiklerini anlattı.

24 Haziran 2022 Cuma 22:23
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İstenilen sonucu alamamak üzücü
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de açıklamada bulundu.

Ataoğlu, tekrar yapılan acil çağrı üzerine taşocaklarına haber verdiklerini, Müteahitler Birliği ile irtibata geçtiklerini anlattı.

Yangını söndürebilmek için koordineli bir şekilde çalışmalara devam edildiğini ve müdahaleler yapıldığını kaydeden Ataoğlu, çalışmalar esnasında halkın duyarlı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Ataoğlu, yapılan çalışmalarla çok büyük bir emek sarf edildiğini belirterek, herkese teşekkür etti.Olay yerinde yapılan çalıişmaları da aktaran Ataoğlu, yangın söndürme çalışmaları kapsamında 11 adet hava aracının destek verdiğini söyledi.

Ataoğlu, yapılan bu kadar çalışmanın sonucunda istenilen sonucu alamamanın ise üzücü olduğunu kaydetti.

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