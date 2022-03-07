İsterlerse “Rumcu” olalım

Gönyeli’nin efsane isimlerinden Selçuk Amcaoğlu’nu son yolculuğuna uğurladık bugün. Cumhurbaşkanından Başbakana, Ana muhalefet liderinden iş adamlarına kadar hemen herkes oradaydı.

Haftanın ilk günü olması ve mecliste Meclis Başkanlığı seçimleri olmasına karşın herkesin gündemi bir başka. Daha doğrusu tek gündem maddesi var o da Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti arasındaki kriz.

Levent Özadam yazdı bugün kısmen. Daha da derinleştirecek değilim. Ama bir kriz olduğu artık aşikâr. Hem de ne kiriz.

Krizin adı: Antalya Diplomasi Forumu

Davetliler: Tüm dünyanın Dış işleri Bakanları ve bürokratları (Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları katılacak ve dünyanın gözü burada olacak)

KKTC’den davetliler: Kudret Özersay, Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ersin Tatar.

Davet şu şekilde;

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı, resmi ve hükümet dışı aktörleri bir araya getirecek olan “Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) ikincisi 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.”

Cenazede sordum çiçeği burnunda Dışişleri Bakanımız Hasan Taçoy’a “davet geldi mi “ diye? Kendisine bir davet gelmemiş. Anlaşılan Ersin Tatar’ın gezisinden sonra hükümete ilk tepki bu davet üzerinden verilmiş oldu.

Belli ki Türkiye Cumhuriyeti KKTC Hükümetine kendince “ayar” veriyor. Tüm dünyanın davetli olduğu etkinliğe KKTC Dışişleri Bakanı davet edilmiyor.

Sadece ayar davetlerde değil, KKTC’deki tüm noktalara. Örneğin Yardım Heyeti de şuan tüm yardımları durdurdu gayrı resmi olarak.

Hali ile bu durum da UBP’lilerin tepkisini çekiyor. Yıllardır tanıdığım ve koyu UBP’li bir arkadaş cenazede gelip soruyor “ istedikleri nedir ama? İsterlerse hep birlikte Rumcu olalım”

NOT: Bu ifadeyi sevmediğimi söylemem gerekiyor. Ama malum memlekette böyle bir anlayış var. Eğer biraz federasyoncu veya solcuysanız hemen size böyle bir yakıştırma yapıyorlar. Ama maalesef halk arasında zaman zaman bu söylemler ile karşılaşıyoruz.

Yıllardır “Anavatan” diyen yıllardır “Türkiyem” diyen kesim şimdi bir kez daha sınavdan geçiriliyor. Yani Hasan Taçoy’un Türkiye sevgisi ve Anavatancılığı Tahsin Beyden daha mı az?

Asla değildir. Yada Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Türkiye düşmanı mı? Asla…

Ersin Tatar’ın Türkiye sevgisini anlatmaya gerek var mı?

Madem Türkiye’deki yapı buradaki yapıyı istemiyor, ee o zaman biz niye uğraşıyoruz ki? Cenazedeki dostumun dediği gibi “hepimiz “Rumcu” olalım o zaman daha iyi…..”