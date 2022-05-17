“İstifa edersem parti darmadağın olur”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İstifa edip etmeyeceği yönündeki bir soruya karşılık Sucuoğlu, "ben istifa ettiğim anda parti darmadağın olur" ifadelerini kullandı.

Soru: Kurultayda bazı durumlar yaşandı. Adaylıktan geri çektirilmeniz, açık açık topluma açıklanmadı, neler yaşandığı. Oraya gitmeyeceğim ama şuana yaşananların kaynağı nedir? Nasıl oldu da başbakan iken parti başkanlığı durumu oldu? Herkes bir şey söyler ve herkes farklı yorumlar. Süreç nasıl başladı ve neler yaşandı?:

Sucuoğlu: 3’lü hükümet kurmuştuk. Son görevlendirmede, DP ile YDP son saat vazgeçtiler, güvenoyuna katılmama kararı aldıydılar. Dolayısıyla benim parti başkanı olarak herhangi bir şekilde hükümet kurma şansım yoktu. UBP 24 vekilli, CTP erken seçim ister, HP de CTP’nin paralelinde gider yine erken seçim ister. Dolayısıyla hiç şans kalmamıştı. DP ve YDP ile tekrardan bir hükümet kurmak da olmazdı. O gün zaten istifayı sunarken, çıktığımızda dışarıyla basına söyledim. “Benim anlayışıma, politikadaki duruşuma, etik değerlerime yakışmaz. Çünkü son dakika zaten onlar geri döndü” Dolayısıyla ya ben tekrardan görev alırdım, hükümeti kuramazdım ve erken seçime giderdik. Ya da Cumhurbaşkanı başka bir isme hükümeti kurma görevi verirdi ve bir şekilde hükümet kurulurdu ve ilk etapta erken seçime gidilmezdi. Grup da erken seçim istemediği için bu şekilde bir karar verildi. Olay budur yani.

Soru: Altında veya arkasında farklı şeyler aramayalım diyorsunuz?

Sucuoğlu: Farklı şeyler zeminde muhakkak vardır. Ama o ayrı bir olay.

Soru: DP ile YDP niye böyle bir tavır sergilemişlerdi?

Sucuoğlu: Onu bilmem DP ile YDP bilir. Niçin son dakika vazgeçtiklerini bilmem. Onu onlara sormak lazım. İddialar var, tahminler var ama onların direk birebir karar verdikleri bir olaydır.

Soru: O iddialar, tahminler nedir?

Sucuoğlu: O konuda bir şey söylemeyeyim. Sen tahmin eden zaten ben söylemeyeyim bir şey.

Soru: Şuanda bir erken seçim yolu görünür mü? Bu şekilde nasıl yürüteceksiniz, parti başkanı farklı, başbakan farklı. Ne düşünürsünüz.

Sucuoğlu: Geçen gün de ilçe başkanları ve MYK ile toplandık. Benim öyle kavga veya kötü bir niyetim yok. Benim kimseyle kavgam yok. Normal, düzgün bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ünal Bey’e ben daha önce İçişleri Bakanlığı görevini verdim. Orada da gayet güzel bir ilişkimiz vardı. Tahmin ediyorum aynı şekilde devam eder. Yani burada kavga edip, ülkemizin zaten içinde bulunduğu durum belli. Her taraf darmadağın. Onu da söyleyeyim, bu bir karşılıklı anlayışla ancak çözümlenir. Karşılıklı anlayış olacak diye düşünüyorum. MYK’nın da görüşü zaten bu yöndedir. İlçe başkanlarının görüşü de bu yöndedir. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmem.

Soru: Bir sonraki kurultay ne zamandır?

Sucuoğlu: İki buçuk yıl sonra.

Soru: Tabanın bu yaşanan durumlardan bir rahatsızlığı var mı? Bazı kesimler sizin parti başkanlığından istifa etmeniz gerektiğini yüksek sesle dillendirdi. Bunu size sormak istiyorum.

Sucuoğlu: Şimdi bazıları diyor ki, neden Faiz bey istifa etmiyor. E Faiz Bey istifa ettiği anda parti darmadağın olur.

Soru: Bu tepkiler de çok tuhaf. Farklı bir yönlendirme lanse ediliyor sanki. Size karşı yapılanlara daha farklı bir tepki olacağına, bu sorunun sorulması bile çok abes. Sizin ne gibi bir yanlışınız oldu ki gerek topluma gerekse de partinize ki istifa etmenizi gerekli kılsın?

Sucuoğlu: Partiyi karıştırmak niyetinde olanlar, partide sıkıntı yaratmak isteyenler bu yolu seçiyor. Kişisel menfaatimiz hiçbir zaman ön planda olmadı. Hiçbir beklentimiz de olmadı çok şükür olsun. Şu aşamada meclisteki aritmetik nedeniyle benim hükümeti kurmam kesinlikle mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Grup da erken seçimi kesinlikle istemiyordu. Zaten iki üç ay önce yapılmış bir erkek seçim, tekrar bir daha erken seçim doğru olmazdı. Dolayısıyla burada artık adını sen koy “Fedakarlık mı” diyeceksin, “Aritmetik olarak zaten benim kurmamın imkansız olduğu bir süreç mi” dersin onu bilmem ama bir şekilde erken seçimi engelleme anlamında böyle bir yol izlendi. Ama parti tabanı olsun, parti örgütleri olsun, zaten sağ olsunlar yüzde 63 oyla getirdiler bizi. Uzun yıllardan sonra Ulusal Birlik Partisi benim başkanlığımda yüzde 40 oy alarak 24 milletvekili çıkardı. Bunlar küçümsenecek başarılar değildir. Dolayısıyla bunları taban da, MYK da, ilçe başkanları da farkında. Hatırlayın her türlü problemin yaşandığı bir süreç yaşadık. Buna rağmen yüzde 40’lık bir oy aldık ki bu gerçekten büyük bir mucizeydi, gerçekten büyük bir başarıydı. Arkadaşlar bize sağ olsunlar inandılar. Ama gel gör ki şartlar birinci 3 aylık seçim hükümetinde fena değildi. İkinci hükümette çok büyük sıkıntılar yaşadık doğruya doğru, bakanlar kurulunda belli sıkıntılar yaşadık. Taban açısından herhangi sıkıntı görünmüyor. Taban büyük bir destekle yanımızda duruyor. “Efendim işte Faiz bey niye istifa etmedi” gibi söylentiler var… Faiz bey istifa ederse partide çok ciddi bir dalgalanma olacak. Ve ardından belki de olağanüstü bir kurultaya gidilecek. Kurultayda belki de iki-üç arkadaş aday olacak ve belki de işler karışacak. Bu arada hükümet devam eder ve ekonomik kriz de ortada. Yani belli ki belli adresler bu söylemi ortaya atarak ülkedeki kaosu daha da artırmak, özellikle partideki kaosu daha da artırmak için çaba sarf ediyor. Ama tabi biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Ha ben baktım ki farklı bir durum olur parti içerisinde onu tabi ki değerlendiririm. Ama şuan için öyle bir durum yok.

Soru: Ne gibi farklı bir durum?

Sucuoğlu: MYK’dan, örgütlerden veya ilçe başkanlarından beklemediğimiz büyük oranda tepkiler görürsek dünyanın sonu değil. Ama görebildiğim kadarıyla aldığım geri dönüşlerde tam tersi, telefonlarımız durmuyor bugün sabah örneğin 4 kişi aradı beni. ‘Aldanma öyle bir şey yapasın’ şeklinde endişelerini belirtiyorlar. Halbuki şuan için öyle bir durum yok zaten bunu konuşmanın da bir anlamı yok çünkü kurultay tamamen bizim tüzüğümüzde parti başkanının geri çekilmesiyle yapılabilir, onun dışında başka şekilde yapılması mümkün değil, öyle bir madde yok.

Soru: Anladığımız kadarıyla hem parti içindeki bazı isimlere hem de diğer partilerdeki bazı isimlere bir takım uzaktan yönlendirmeler var gibi. Çünkü normal şartlarda size karşı bir tepki olması ve istifa etmenizi gerektirecek bir neden yok gibi ortada. Sizin istifa etmeniz için niye bir tepki olsun ki?

Sucuoğlu: Öyle bir sebep yok. Ne çaldık, ne dolandırdık, ne kötü bir şey oldu bizim dönemimizde, ne de en ufak bir suiistimal yok. Onun dışında partimize veya ülkede ihanet bağlamında herhangi bir şey yapmamışız.

Kaynak: Evrensel Kıbrıs