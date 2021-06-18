İstifa etsen ne yazar?

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Koral Çağman’ın istifa edeceğine yönelik ortaya çıkan haberler sonrasında sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. Çeler, “Yasayı meclise getirttikten sonra istifa etsen ne yazar!” diye sordu

Çeler’in yorumu şöyle:

“Yasayı meclise getirttikten sonra istifa etsen ne yazar!

Dün de kürsüden söyledim!

Sn Çağman, toplu iş sözleşmesini ve sendikalaşmayı bitiren 2 tane yasayı kendi ellerinle bakanlar kurulundan geçirttin.

Geri çektirmek için kalıp mücadele edeceğine, başbakan bunu çekene kadar her bakanlar kurulu kararını veto etme hakkın varken istifa ederek bunun geçmesine ellerinle müsaade ediyorsun!

Vekil kalıp ret mi vereceksin? Sensiz 26’dırlar! Gene geçer!

Sendikalaşmayı BİTİRİYORSUN Sn ÇAĞMAN!”