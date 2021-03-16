Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

İstifa etti

Yeniden Doğuş Partisi tarafından Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) atanan ve tartışmalara neden olan Okan Erdemsiz, mütevelli heyeti üyeliğinden istifa etti.

16 Mart 2021 Salı 10:19
2015 Okunma
İstifa etti

Erdemsiz'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Açıklama

Ben YDP Kurucu üyelerindenim. Amacım Ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu Çerçevede şahsi hiç bir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bu güne kadarki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden Sn Genel Başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıkli beni LAÜ Mütevelli heyetine Üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu Atama Beni ve Ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak Geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi. Sn Genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta Ailem, Sn Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden afımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum".

Son Güncelleme: 16.03.2021 11:23
Anahtar Kelimeler:
Okan Erdemsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim