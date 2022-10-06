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"İstifa yok..."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, istifa etmesine yönelik çıkan haberler ilgili açıklama yaptı.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:18
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"İstifa yok..."



Arıklı'nın açıklaması şu şekilde;

"Türkiyeden dönen Sayın Başbakan ile bugün başbaşa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük.
Netice de Sayın Başbakan ile aramızdaki bütün sorunları çözdük... 
Bu sorunları çözmeseydik,  elbette ki Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi.
Hükümet ortakları olarak yarın tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız...
Dolayısı ile sosyal medyada dolaşan istifa ettiğime dair haberler doğru değildir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan ArıklıIstifa
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