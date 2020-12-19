İstifacı vekiller çekimser kaldı

Meclis Genel Kurulu UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin güven oylaması için toplandı. UBP'nin 19 milletvekili, DP'nin 3 ve YDP'nin iki milletvekilinin kabul oyu ile toplamda 24 kabul ile azınlık hükümeti güvenoyunu aldı.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Meclis'te 49 milletvekili bulunuyor.

Genel kurula katılan partili muhalefet milletvekillerinin tamamı ret oyu kullandı. Red oyları 20'de kalınca azınlık hükümeti güven oyu almış oldu.

Özgürgün ve Nami katılmadı

UBP'li milletvekili Hüseyin Özgürgün ve CTP'li Özdil Nami genel kurula katılmadı

HP'den istifa edenlere çekimser kaldı

Halkın Partisi'nden istifa eden Mesut Genç, Dr. Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu çekimser oy kullandı.