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İstifadan vaz mı geçti?

Başbakan ile görüşen Çalışma Bakanı Çağman, "Rutin bir görüşmeydi" şeklinde bir açıklama yaptı.

18 Haziran 2021 Cuma 13:24
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İstifadan vaz mı geçti?

Demokrat Parti Girne Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa için girdiği Başbakanlık’tan istifa etmeden ayrıldı.

Çağman’ın Başbakanlık önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına “Rutin bir görüşmeydi” demekle yetinmesi dikkat çekti.

Çağman, görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, istifa edeceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Görüşme sonrası açıklama yapacağım" demişti.

Çağman'ın Bakanlık görevinde yaptığı bir takım yasal düzenlemelerin Hükümet tarafından kabul görmemesi üzerine istifa edeceği kulislere yansımıştı.

Anahtar Kelimeler:
IstifaKoral Çağman
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