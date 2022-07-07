İstifalar peş peşe geldi... Akyiğit'ten açıklama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) dört Yönetim Kurlu üyesi istifasını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç üyenin yazılı dilekçeyle diğer bir üyenin de sözlü bir şekilde istifasını sunduğunu belirten Akyiğit, “Üyeler, ülkenin yakıtsız kalışı, halktan gelen baskı, yakıt tedarikinin nasıl yapılacağı konusundaki uyumsuzlardan dolayı istifasını sundu” dedi.

Akyiğit, istifasının sunan üyelerle gayet uyumlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, “Benim kendilerinden şikayetim yok” açıklamasında bulundu.

Elektrik kesintileri sonrası kamuoyu tarafından maruz kaldıkları baskının üyelerin istifasında etken olduğunu söyleyen Akyiğit, üyelerin kararında kesin olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası