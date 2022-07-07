Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

İstifalar peş peşe geldi... Akyiğit'ten açıklama!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, istifasını açıklayan Yönetim Kurulu üyelerinin kararında kesin olduklarını belirterek, “Benim kendilerinden şikayetim yok” ifadelerini kullandı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:43
298 Okunma
İstifalar peş peşe geldi... Akyiğit'ten açıklama!
banner48

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) dört Yönetim Kurlu üyesi istifasını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç üyenin yazılı dilekçeyle diğer bir üyenin de sözlü bir şekilde istifasını sunduğunu belirten Akyiğit, “Üyeler, ülkenin yakıtsız kalışı, halktan gelen baskı, yakıt tedarikinin nasıl yapılacağı konusundaki uyumsuzlardan dolayı istifasını sundu” dedi.

Akyiğit, istifasının sunan üyelerle gayet uyumlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, “Benim kendilerinden şikayetim yok” açıklamasında bulundu.

Elektrik kesintileri sonrası kamuoyu tarafından maruz kaldıkları baskının üyelerin istifasında etken olduğunu söyleyen Akyiğit, üyelerin kararında kesin olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 07.07.2022 11:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç kazada yaralılar var
Korkunç kazada yaralılar var
CTP, Başbakan Ünal Üstel ile toplantıda
CTP, Başbakan Ünal Üstel ile toplantıda
Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!
Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim