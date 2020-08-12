İstihdamlar Müsteşar Ömer Köseoğlu’nun kellesini yiyebilir

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), bazı etkili isimler, partide, son günlerde yaşanan istihdam krizinden dolayı bir hayli kızgınlığın hakim olduğunu söyledi.

UBP’de büyük çoğunluğun, istihdamlardan rahatsızlık duyduğu, rahatsızlık duyanlar arasında Başbakan ve Genel Başkan Ersin Tatar’ın da olduğu belirlendi.

Başbakan Tatar’ın, iyi niyetinin istismar edildiği ve CTP döneminde de müsteşarlık yapan, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun, istihdamların arkasındaki isim olduğu ifade edildi.

UBP’ye çok yakın bir kaynak, “Sayın Tatar, UBP açısından ciddi bazı atama hataları yapmıştır; istihdamlar konusundaki hata da bu atama hatalarının bir ürünüdür” dedi.

UBP’nin çok önemli bir ismi ise “ne isterse olsun, hiçbir hata, bizim parti olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyuna getirilip başarılı olmamızın önünü kesemeyecek” diye konuştu.

Aynı isim, “UBP, her seçimden başarı ile çıkmıştır, 11 Ekim 2020 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle çıkma başarısını gösterecektir. Bu seçim, UBP’lilerin, UBP’ye bundan önceki tüm seçimlerde olduğu gibi yine sahip çıkmasına bir kez daha şahit olacaktır” diye konuştu.

KAYNAK - HABER : ADA BASINI