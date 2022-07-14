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"İstikbalimize sahip çıkmaya devam edeceğiz!"

MİSP Başkanı Sancar; Milletçe istikbalimize sahip çıktık sonsuza kadar da çıkmaya devam edeceğiz!

14 Temmuz 2022 Perşembe 21:00
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"İstikbalimize sahip çıkmaya devam edeceğiz!"
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Milli İradeye Saygı Platformu  (MİSP) Başkanı Talip Sancar Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

MİSP Başkanı Talip Sancar, Tarih boyunca istiklali için mücadele veren aziz milletimiz nice şanlı zaferler ile destanlar yazmıştır. 
Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış ve kutsal bildiği vatan topraklarını 7 düvele karşı her daim canı ve kanı pahasına savunmuştur.

15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunmaya cüret eden FETÖ/PYD
 Terör örgütü milli birlik ve beraberliğimize ve ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmıştır.

Unutmamalıdır ki bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstererek tarihi bir destan yazmıştır. 

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, Milletçe istikbalimize sahip çıktık ve sonsuza kadar da çıkmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”

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MİSP Başkanı SancarMilli İradeye Saygı Platformu
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