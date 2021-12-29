"İstikrar istiyorsak UBP’nin tek başına iktidara gelmesi lazım"

Seçimler için boykot çağrısı yapılmasını anlamsız bulduğunu, boykot edenlerin söz hakkının olmadığını dile getiren Bakan Canaltay, herkesin, görüşü ne olursa olsun siyasi iradesini sandığa yansıtması gerektiğini vurguladı.

Siyasetin çözüm bulma sanatı olduğunu belirten Canaltay, “Çözüm bulacaksınız, gerektiği yerde ikna edeceksiniz. Ülkeler önemli bir adım atacağında halkını ikna ederek yapar. İşler halkın size olan inancıyla yürür. Halk size inanmazsa hiç bir şey başaramazsınız. Şu anda güvensizlik pompalanıyor. Muhakkak siyasilerin de bunda rolü var” dedi.

Canaltay, yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunurken UBP olarak birlik içerisinde ve heyecanla hareket ettiğini ancak pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle evden eve dolaşıp kampanya yapılamadığını belirtti.

“Gittiğimiz yerlerde çok iyi karşılanıyoruz. İnsanlarla konuşuyoruz. Ancak sokakta seçim havası ve o heyecanı göremedik” diyen Canaltay, yılbaşından sonra maaş ödemeleri ile birlikte insanların rahatlayacağını ve güven geleceğini, UBP’ye olan güvenin de daha da pekişeceğini aktardı.

“UBP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARI İSTİKRAR GETİRECEK”

Bakan Canaltay, UBP’nin tek başına iktidar olmasının ülkeye istikrar getireceğini belirterek, “Ülke için istikrar istiyorsak UBP’nin tek başına iktidara gelmesi lazım. Halk koalisyonlardan bıktı. Ülke 3’lü 5’li koalisyonlarla yönetilemez. Reform ve kalınma planı lazımken, anlaşamayacağım biriyle hareket edersem ne olacak? Halk bundan memnun mu? Her iki yılda bir hükümet değiştirmekten memnun mu? Eminim ki halk bunları sorguluyor. Bir kısım boykot bir kısım başka bir şey söylüyor ama gerçeği halk görecek” dedi.

Canaltay sözlerine şöyle devam etti:

“Tek başına ayakta durabilmek için, gençlerin göç etmemesi için annelerin kaygılarını dindirmek için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç vardır. Şımarık çocukluk dönemi ve hayal dünyası bitti. Artık denizin sonundayız. Anavatan ile zor günleri birlikte atlatacağız ancak bundan önce bu reformları yapmamız gerekiyor. ‘Ben oynamam’ deyip sahadan çekilme dönemi bitti. Halka bu doğruları söylememiz lazım. TL kullanmanın dezavantajını avantaja çevirmemiz lazım. Oturup halimize ağlama zamanı değildir. Tüm halkımızın bu konuda karar vererek istikrarlı bir hükümet seçecek konumdadır ve halk bu gerçekleri biliyor.”

Canaltay, seçime katılacak diğer partilere hayal satarak siyaset yapmama çağrısında da bulundu.