İstinaf geri çekildi

(Kamalı Haber) - Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte vekâletnameler düzenleyerek, başkalarına ait evleri, dükkânları ve daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile Muammer Uğursöz’un tutukluluk sürelerinin uzatılması için istinaf başvurusu geri çekildi.

Sanıkların tutukluluk süreleri devam edecek ve yargılanma süreçleri başlayacak.

Sanıklardan Serdar Özbekoğlu, tutuksuz yargılanmayı talep ettiği istinaf ise görüşülmek üzere 25 Aralık’a ertelendi. Sanıklar, dün Yargıtay Ceza huzuruna çıkarıldı. Yargıtay Ceza, Özbekoğlu’nun istinaf başvurusunu dinlemek üzere 25 Aralık’a erteledi. Girne Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen sanıklar önce alt mahkemede yapılacak duruşmanın ardından üst mahkemeye sevk edilecek.





