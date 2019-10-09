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İstinafı kabul edildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı türde uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan ve 30 ay hapis cezasına çarptırılan Somesh Bhandari’nin istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oybirliği kararıyla cezasını 15 aya düşürdü.  

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:26
İstinafı kabul edildi

Bedrettin Demirel Caddesi’nde 30 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekibi tarafından düzenlenen operasyonda Somesh Bhandari ve Ashık Pandıt’ın tasarrufunda 6 gram 388 miligram ağırlığında kokain ve 32 gram 310 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 20 Euro nakit paranın bulunarak, emare alınmıştı. 

Polis soruşturmada ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri 29 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alarak, aynı gün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kanunsuz olarak KKTC’ye ithal ettikleri belirlemişti. Kararı, sanıklardan yalnızca Somesh Bhandari istinaf etmişti. 


 

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Anahtar Kelimeler:
İstinafHaberKKTC
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Döş 2019-10-09 17:09:52

Ulan adamdaki cesarete bak biz kaçak göçek geçmeye korkarız diğer tarafa bide bunlar hem kaçak geçiş yapıyor hemde uyuşturucu alışverişi pes valla

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