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İSTİSMAR TURİZMİ

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

21 Mayıs 2021 Cuma 09:42
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İSTİSMAR TURİZMİ

İsteyen kızsın, isteyen küfür etsin!..
Bu ada cennet kardeşim cennet!..
Herhangi bir turisti getirmek için çok fazla uğraşa gerek yok!..
-Deniz...
-Kum...
-Sahil...
-Hava...
-Karpaz!..
Ve de tarihi eserler(kaldığı kadarıyla)...
İnanç turizmi nedir?
Şeyh Nazım kimdir?
Fethullah Gülen gibi tarikatçı ve dini istismar eden bir kişiydi!..
Cennet Kıbrıs’ta kala kala tarikat ve istismar turizmine mi kaldık?
İnsanlar milyonlarca STG harcayıp tatil merkezleri kurmuşlar!..
Acapulco gidip üzerine yatırım yaptığı arazinin sahibini bulup parasını ödedi ve otelin bulunduğu yeri satın aldı!..
Yani bizim deyimimizle “Türkleştirdi”...
Binlerce emekçi otellerin müşteri almasını, kendilerinin de bu sayede ekmek parası kazanmasını bekliyor!..
Yahu bir buçuk yıldır bu sektörde yüzlerce çalışan evine tek kuruş para götüremiyor!..
Cennet gibi bir adada turizmden para kazanılamıyor!..
Ve bir buçuk yıldır hükümet edenler bu konuda gram adım atmazken, Emekçileri açlığa işvereni de batmaya terk ederken, aniden başımıza inanç turizmi çıkarttılar ve hiç utanmadan bu sebeple gelenlere imtiyaz sağladıklarını açıkladılar!..
Çok merak ediyorum bu turizm taktiğiniz bu topluma ne kazandırdı?
Ve aynı şekilde gerici tarikatlara?
Biz “laiklik” dedikçe bunlar tarikatlara bel bağlıyorlar!..
Bunları güçlendirmek demek devletin kontrolüne sızmalarına ve ele geçirmelerine zemin hazırlamak demektir!..
İşte Türkiye’deki örnek!..
Gerici bir cemaat lideri devleti geçtim yargının bile her alanına sızdı!..
Askerin bir bölümünü idare eder konuma geldi!..
O darbe başarılı olsaydı bu akım bizi de yıkacaktı!..
O nedenle bu istismar turizminden vazgeçiniz!..
Deniz, kum ve havamız bize yeter!..
Milliyetçiliği bir kenara bırakıp sadece turizm aklıyla bir video hazırlasanız dünya kadar turist adamıza akın edecek!..
Yani bize akıl ve irade lazım!..

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