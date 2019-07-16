İsveç Büyükelçisi Vrang, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği Başkanı Gökçe Keçeci, Doğu Akdeniz Üniversitesi’yle bir süreden beridir ortak çalışmalar yapıldığını, imzalanacak protokolle işbirliğinin resmiyet kazanacağını belirtti.
Sanatçı Zehra Şonya da, protokolle daha kapsamlı çalışmalar yapılacağına inanç belirtti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ile yürütülen çalışmaların resmiyet kazanarak, daha verimli çalışmalar yürütüleceğine inanç belirtti.
Açıklamaların ardından taraflarca protokole imzalar atıldı.
(BRT)