İsveç Büyükelçisi Vrang, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu

İşbirliğini geliştirmek ve daha yararlı projeler hayata geçirmek amacıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında protokol imzalandı.