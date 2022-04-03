Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

"İşveren prim desteğini hükümet karşılamayacak"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, “Çalışan başına işverene 500 TL destek vereceğiz söylemi doğru değildir” dedi. Barçın, alınan kararların işverenleri gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden maaş yatırmaya teşvik ettiğini belirtti.

03 Nisan 2022 Pazar 10:44
54 Okunma
"İşveren prim desteğini hükümet karşılamayacak"
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi.

BARÇIN: ÇALIŞAN BAŞINA 500 TL DESTEK VERECEĞİZ SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL

Açıklamasına Bakanlar Kurulu kararlarını özetleyerek başlayan Barçın, çalışan başına yaklaşık 500 TL destek vereceğiz söyleminin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu karar işverenleri gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden maaş yatırmaya teşvik etmektir” dedi.

Prim desteklerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmayacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı'nın milyarlarca TL İhtiyat Sandığı'na borcu varken verdiği 90 Milyon TL'yi geri talep etmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ÖZETLE SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR”

Barçın, desteklerin hükümet tarafından değil de yerel istihdamı destekleme amacı ile kurulmuş olan fonlardan karşılanacağını ifade ederek, “Yani işveren prim desteğini hükümet karşılamayacaktır. Özetle sıfıra sıfır elde var sıfır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Son Güncelleme: 03.04.2022 10:55
Anahtar Kelimeler:
Devrim BarçınKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Süre verin ki seçim öncesi söz verdiğimiz atamaları yapalım"
"Süre verin ki seçim öncesi söz verdiğimiz atamaları yapalım"
KKTC Gazete Manşetleri / 03 Nisan 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 03 Nisan 2022
Park halindeki araç yandı
Park halindeki araç yandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim