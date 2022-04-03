"İşveren prim desteğini hükümet karşılamayacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi.

BARÇIN: ÇALIŞAN BAŞINA 500 TL DESTEK VERECEĞİZ SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL

Açıklamasına Bakanlar Kurulu kararlarını özetleyerek başlayan Barçın, çalışan başına yaklaşık 500 TL destek vereceğiz söyleminin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu karar işverenleri gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden maaş yatırmaya teşvik etmektir” dedi.

Prim desteklerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmayacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı'nın milyarlarca TL İhtiyat Sandığı'na borcu varken verdiği 90 Milyon TL'yi geri talep etmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ÖZETLE SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR”

Barçın, desteklerin hükümet tarafından değil de yerel istihdamı destekleme amacı ile kurulmuş olan fonlardan karşılanacağını ifade ederek, “Yani işveren prim desteğini hükümet karşılamayacaktır. Özetle sıfıra sıfır elde var sıfır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.