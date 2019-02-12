Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru |

12 Şubat 2019 Salı 11:55
İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru |

 Birikmiş prim borçları olan işveren ve bağımsız çalışanların yasa gücündeki kararnameler kapsamında indirimli ödemelerden yararlanabilmesi için 28 Şubat’a kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurması gerektiği açıklandı.

banner41
Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası altında sigortalı olan işveren ve bağımsız çalışanların 1 Ocak 2015 - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında biriken prim borçlarını, ödenmemiş prim borçlarına ait gecikme zamlarının indirilmesine ilişkin 27/2018 ve 28/2018 sayılı yasa gücünde kararnameler çerçevesinde ödeyebilmek için dairemize yapacakları başvuru süresi 28 Şubat’ta sona erecektir” denildi.

Öte yandan açıklamada, “Eylül 2018-Aralık 2018 dönemine ait primlerini yasal süresi içerisinde ödeyemeyen işveren ve bağımsız çalışanların da bu indirimlerden faydalanabilmek için 28 Şubat’ a kadar daireye başvuruda bulunmaları gerek” ifadelerine de yer verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SigortaPrim ödemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DOĞRUSÖZ 2019-02-12 12:06:56

Paralar fıs oldu para lazım gütme zamanı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim