İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru

Birikmiş prim borçları olan işveren ve bağımsız çalışanların yasa gücündeki kararnameler kapsamında indirimli ödemelerden yararlanabilmesi için 28 Şubat’a kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurması gerektiği açıklandı.

Öte yandan açıklamada, “Eylül 2018-Aralık 2018 dönemine ait primlerini yasal süresi içerisinde ödeyemeyen işveren ve bağımsız çalışanların da bu indirimlerden faydalanabilmek için 28 Şubat’ a kadar daireye başvuruda bulunmaları gerek” ifadelerine de yer verildi.