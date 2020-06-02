İşverene yüzde elliye yakın prim desteği yolda

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, hazırlığı devam eden 2. Ekonomik Destek Paketinde yerel işgücünü desteklemede ciddi bir açılım yapacaklarını, bunun ötesinde İşverene yüzde elliye yakın prim desteğine katkı koyacaklarını açıkladı.

BRT ekranlarında konuşan Faiz Sucuoğlu, “Müsteşarlar düzeyinde toplantılar devam ediyor; Sonra bakanların katılacağı toplantılarla son noktayı koyacağız. Özel sektörde açılımlar nasıl olabilir buna da bakıyoruz. Bu kriz döneminde zora düşen sektörler için neler yapılabilir, bu da konuşuluyor” dedi.

“Yeni pakette olmazsa olmazınız ne olacak?” sorusuna yanıtla ise Bakan Sucuoğlu, “Yerel işgücünü destekleme anlamında KKTC vatandaşlarına bir açılım yapıyoruz. En çok bunu önemsiyoruz. Bu ikinci pakette yerini alacak. Yüzde elliye yakın oranda İşverene Prim desteğinde de ciddi katkı koyacağız. Hazırlıklar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası