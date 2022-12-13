İşverenler Aralık ayının hayat pahalılığını bekliyor

Asgari Ücret Komisyonu hakkında resmi bir açıklama olmadığını kaydeden Arhun, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını yeni bir beyanat olarak nitelendirdi.

Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücret komisyonun ne zaman toplanacağına dair resmi bir bilginin olmadığına dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücret komisyonu ile ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medyada gördüğünü ifade eden Arhun, “Bu açıklamayı doğru kabul edersek Bakan Taçoy, Ocak ayında yürürlüğe girecek bir asgari ücretten bahsediyor” dedi.

Arhun, Asgari ücrete Aralık ayında karar verilirse ortada bir rakam olmadığı için Aralık ayı hayat pahalılığının dikkate alınmayacağını söyledi. Arhun, “Ocak ayında toplanırsak Aralık ayı hayat pahalılığı bileneceği için asgari ücretin belirlenmesi için daha iyi bir görüş ortaya koyabileceğiz. Şu anda Aralık ayı hayat pahalılığı ile ilgili resmi bir açıklama olmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını da değerlendiren Arhun, “Şu anda bir seçim sürecindeyiz. Siyasetçiler popülist olabiliyor. Başbakanın açıklaması yeni bir beyanattır. Bir miktar hayat pahalılığı ortaya çıktı ama yüzde 30’u buldu mu? Bilemiyorum…” ifadelerini kulandı.