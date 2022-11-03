Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107
Flaş Haber
Bayram katkısı verilecek
Kapat

İşverenler, mahkemeye çıkarıldı!

Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili işveren N.C ile Y.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

03 Kasım 2022 Perşembe 13:50
179 Okunma
İşverenler, mahkemeye çıkarıldı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı.

Polis, 2.11.2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’de işletmeciliğini N.C'nin yaptığı ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, aracın muayenesinin yapılması gerektiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!
Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!
Memur-Sen'den hükümete eleştiri...
Memur-Sen'den hükümete eleştiri...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim