Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

İsviçre Dışişleri Bakanı Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

09 Temmuz 2019 Salı 14:11
İsviçre Dışişleri Bakanı Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

İsviçre Dışişleri Bakanı, Federal Konsey Üyesi Ignazio Cassis, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cassis’e ziyarette İsviçre’nin Lefkoşa Büyükelçisi Pierre Yves Fux eşlik etti.

Cassis’e ziyarette komitenin 1963-1964 ve 1974 yıllarında kaybolan kişilerle ilgili olarak sürdürdüğü kayıpların bulunması, kimlik tespiti ve kalıntıların ailelerine teslimi şeklindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bu insani çalışmanın iki toplum arasında güven yaratıcı önlemlerin inşası açısından önemini de vurgulayan komite üyeleri, kayıp kalıntılarının ailelerine tesliminin nasıl uzlaşı zemini hazırladığını da anlattılar.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İsviçreAntropolojiHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim