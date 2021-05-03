İsviçre’de bizden birisi; Gizem Öznacar

Üniversitede gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü bitiren ve halen İsviçre Cenevre'de 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çalışan Gizem Öznacar, Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre’de bulunan KKTC ekibi ile yakından ilgilendi…

Emekli albay Behçet Öznacar’ın kızı Gizem Öznacar, İsviçre’yi temsilen katıldığı "International Young Chef Olympiad" yarışmasında "Best Young Chef Ambassador" seçildi. 2020 yılında İsviçre Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir çok devlet başkanına ve iş insanlarına yemek yaptı ve ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet başkanı Tufan Erhurman ve diğer KKTC heyeti Öznacar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öznacar KKTC basınından sadece Gündem Kıbrıs genel yayın yönetmeni Alihan Pehlivan’a açıklamalarda bulundu…