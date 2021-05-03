Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

İsviçre’de bizden birisi; Gizem Öznacar

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:14
87 Okunma
İsviçre’de bizden birisi; Gizem Öznacar

Üniversitede gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü bitiren ve halen İsviçre Cenevre'de 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çalışan Gizem Öznacar, Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre’de bulunan KKTC ekibi ile yakından ilgilendi…

Emekli albay Behçet Öznacar’ın  kızı Gizem Öznacar,  İsviçre’yi temsilen katıldığı "International Young Chef Olympiad" yarışmasında "Best Young Chef Ambassador" seçildi. 2020 yılında İsviçre Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir çok devlet başkanına ve iş insanlarına yemek yaptı ve ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet başkanı Tufan Erhurman ve diğer KKTC heyeti Öznacar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öznacar KKTC basınından sadece Gündem Kıbrıs genel yayın yönetmeni Alihan Pehlivan’a açıklamalarda bulundu…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın
Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın
Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı
Narenciye Üretici ve Tüccarın Elinde Kaldı
Tamer Oktar hayatını kaybetti
Tamer Oktar hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim