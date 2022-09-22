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İşyerinden 2 bin 850 TL çaldı, 6 ay hapis yatacak

Çalıştığı işyerinden 2 bin 850 TL çalıp, yurtdışına çıkış yaptığı sırada yakalanan Doğu Taşdemir’in 6 ay süreyle hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

22 Eylül 2022 Perşembe 13:19
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İşyerinden 2 bin 850 TL çaldı, 6 ay hapis yatacak



“Müstahdem Tarafından Sirkat” suçu ile ilgili tutuklu yargılanan sanık Doğu Taşdemir’in aleyhindeki karar açıklandı.

11 Mayıs 2022 tarihinde, Lefkoşa'da çalışmakta olduğu Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2 bin 850 TL parayı şirkete geri iade etmeyerek sirkat eden Taşdemir, 6 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın müstahdem olduğu benzin istasyonundan 10 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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