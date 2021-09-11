İşyerinden Aldığı Çekleri Bozdurup Zimmetine Geçirdi

Zanlı bugün 11.09.21 tarihinde çek sahteleme, tedavüle sürme, müstahdem tarafından sirkat, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla para temin etme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Şükrü Hafız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 2021 Haziran -Temmuz ayları içerisinde Gazimağusa’da müstahdemi olduğu işyerinde aslında müşteriden mal almadığı halde almış gibi gösterip işyeri sahibi tarafından ödenmek üzere 18.400 TL tutarında 2 adet çek yaprağı aldığın, akabinde konu şahsın kimliğine bürünerek ve arka yüzüne de işyeri sahibinin ismini yazıp bir bankada bozdurup tedavüle sürmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

10.09.21 tarihinde ilgili bankadan alınan şikâyet doğrultusunda zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, bir adet çek yaprağını kendisinin imzaladığı yönünde zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Çeklerin emare alındığını, üzerindeki imzaların kime ait olduğunun belirlenmesi maksadıyla el yazı örneklerinin uzmana gönderildiğini ve rapor beklendiğini söyleyen tanık polis, mesele ile ilgili araştırmaların sürdüğüne dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)