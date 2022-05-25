İşyerlerinin faaliyetine ara verilen süre, mayıs sonu itibarıyla prim günü sayılmayacak

“Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için Kovid - 19 Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile pandemi dolayısıyla sigortalılara, işyerlerinin faaliyetine ara verilen sürenin borçlanılması suretiyle Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için prim günü olarak sayılması hakkı, 31 Mayıs’ta son bulacak.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine bilgi veren Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, pandemi döneminde oluşan özel koşullar nedeniyle uygulanan bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini aktardı.

2020 yılında salgın nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının aldığı kararlarla iş yerlerinin faaliyetine ara verildiğini anımsatan Avseven, kapanma kararının kalkmasından sonra ise bazı iş yerlerinin açamadığını kaydetti. Bu durumdaki iş yerlerine bu sürelerin borçlanılması suretiyle prim günü olarak sayılması hakkı tanındığını belirten Avseven, “31 Mayıs itibarı ile bunu kapattık. Bundan sonra faaliyetine ara verilen işyerinin bu hakkı olamayacak” dedi.