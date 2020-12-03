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İtalya'dan ithal edilen bu ekmekte pestisit çıktı

03 Aralık 2020 Perşembe 15:09
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İtalya'dan ithal edilen bu ekmekte pestisit çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İtalya'dan ülkemize ithal edilen Riso Scotti markalı glutensiz ekmekte pestisit kalıntısı tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında tüketicilerden ürünü tüketmemelerini ve iade etmelerini istedi

Açıklama şöyle:

İtalya’dan ülkemize ithal edilen aşağıda görseli yer alan Riso Scotti markalı PANRISO INTEGRALE 4 CEREALI E QUINOA 200 g (BBD: 10/3/21) (Brown rice bread 4 cerals and quinoa) glütensiz ekmek çeşidinde, üreticisi tarafından yapılan analizde, Hindistan’dan ithal edilerek üretimde kullanılan susamdan kaynaklanan pestisit (etilen oksit) kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle söz konusu ürünün 2/12/2020 tarihinde, başta İtalya olmak üzere dağıtımı yapılan tüm ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır.

Ürün KKTC’ye 11 Kasım 2020 tarihinde 420 paket ithal edilmiş olup, ithalatçı firma tarafından 3/12/2020 tarihi itibari ile raflardan toplanmaya başlamıştır. Tüketicilerin satın almış olduğu 10/03/2021 son tüketim tarihli ürünü tüketmemesi ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

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