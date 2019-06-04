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İtalyan Büyükelçi: "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerinin keşfi önemli fırsat"

Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbon rezervlerinin keşfi, bölge ülkeleri arası işbirliği için önemli fırsat olarak görülmelidir diyen İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Andrea Cavallari, pazartesi akşamı Lefkoşa’da bulunan İtalya Büyükelçiliğinde 2 Haziran İtalya Ulusal Günü vesilesiyle düzenlenen özel bir resepsiyon sırasında yaptığı konuşmada, bölgedeki mevcut duruma atıfta bulundu ve ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek ve dayanışmasını teyit etti.

04 Haziran 2019 Salı 15:54
İtalyan Büyükelçi: "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerinin keşfi önemli fırsat"
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İtalya hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde uluslararası ve Avrupa hukuku çerçevesinde, egemenlik haklarını kullanarak doğal kaynaklarını arama ve kullanma hakkını desteklediğini vurgulayan Büyükelçi, iki ülke arasında yoğun siyasi diyalogun yanı sıra, Kıbrıs’ta büyük bir ticaret potansiyeli olduğunu belirterek “bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için ilgili taraflarla çalışmaya hazırız” dedi.

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Resepsiyona katılan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ise, İtalya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin en değerli ortaklarından bir olduğunu ifade ederek Kıbrıs ve İtalya’nın ortak sorunlara çözüm bulunması ve aynı zamanda barış ve güvenlik dâhil ortak hedeflerin yerine getirilmesi için ortak çalışmalarda bulunduğunu söyledi.
 
Bakan, İtalya’nın Kıbrıs’ın en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğunu ifade etti “İtalya, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği’nin enerji güvenliği ve aynı zamanda ikili ilişkilerimiz için büyük önem taşıyan hidrokarbon arama ve kullanma konusundaki programımızda önemli stratejik ortağımızdır” diye vurguladı.

Kıbrıs sorununa değinen Dışişleri Bakanı, İtalya hükümetinin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesi amacıyla yapılan çalışmalara gösterdiği daimi destek için teşekkürlerini ifade etti.

Bakan, iki ülke arasında var olan mükemmel ilişkilere de değindi ve Kıbrıs ile İtalya’nın aynı coğrafyada bulunan, ortak politik ve kültürel geçmiş ile geleneksel bağları paylaşan ülkeler olduklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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