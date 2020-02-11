Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi

11 Şubat 2020 Salı 14:21
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi
banner48

İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Virginio Fasan” adlı savaş gemisinin, 8-10 Şubat tarihleri arasında Larnaka Limanı’na demirlediği bildirildi.

Rum haber kaynakları, savaş gemisinin Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuka uygun şekilde ve İtalya’nın ulusal menfaatlerini korumak maksadıyla devriye attığını duyurdu.

Güney Kıbrıs’taki İtalya Büyükelçiliği, savaş gemisinin bu çerçevede Rum yönetiminin Deniz Kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikat da gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, tatbikatla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

İtalya Büyükelçiliği, “Virginio Fasan” savaş gemisinin Güney Kıbrıs’taki varlığının, İtalya Deniz Kuvvetleri’nin bölge ülkeleriyle uluslararası iş birliği ve diyalogu çerçevesinde icra ettiği deniz diplomasisi eylemlerinin bir parçası olduğunu da açıkladı.

Açıklamada, “Virginio Fasan” savaş gemisinin, son aylarda Rum limanlarına bir dizi ziyaret gerçekleştiren İtalya gemilerinden sonuncusu olduğu ifade edildi.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
İtalyan Savaş Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2020-02-11 14:35:56

İşgal kuvvetleri yine işbaşında.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Lefkoşa'da ev yangını!
Lefkoşa'da ev yangını!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim