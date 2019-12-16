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İtalyan savaş gemisinden hem Rum kesimi hem de Türkiye'yle tatbikat

Larnaka limanına demirleyen “ITS MARTINENGO” isimli İtalyan firkateyniyle ilgili garip bir olay yaşandığı ifade edildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:59
İtalyan savaş gemisinden hem Rum kesimi hem de Türkiye'yle tatbikat

Rum basınında yer alan bir haberde, geçen hafta Larnaka limanına demirleyen “ITS MARTINENGO” isimli İtalyan firkateyniyle ilgili garip bir olay yaşandığı ifade edildi.
Alithia gazetesi “Larnaka’dan Türk Donanmasıyla Tatbikata” başlıklı haberinde, İtalyan gazetesi La Republicca’nın “İtalya’nın ulusal çıkarlarını korumak için Kıbrıs’a askeri bir gemi gönderdiğini ve bunun önümüzdeki günlerde dost ülkelerin deniz kuvvetleriyle tatbikatlarda yer alacağını belirttiğini” aktardı.
Haberde, “Ankara’ya yönelik mesajın net olduğu ve bunun, ‘bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa, biz hazırız’ şeklinde olduğu” öne sürüldü.
Gazete, Türkiye Savunma Bakanlığı’nın, video ve fotoğraflar yayınlayarak, güvenliğin güçlendirilmesi çerçevesinde Türkiye Deniz Kuvvetleri’nin “ITS MARTINENGO” firkateyninin de katılımıyla İtalya’yla ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği yönünde açıklama yaptığına işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
İtalyanSavaş Gemisi
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