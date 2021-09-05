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İtfaiye ekiplerimiz yine iş başında!

Okan Ersan adlı vatandaşın paylaşımı şu şekilde:

05 Eylül 2021 Pazar 14:52
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İtfaiye ekiplerimiz yine iş başında!

Evimizin camı arasına sıkışıp kalan misafirimizin hayatını kurtarmak için itfaiyemizi aradık..Cinsi hakkında bilgim yok ama çok güzel bir kuş olduğunu söyleyebilirim..Kaldıki zaten bütün hayvanlar güzeldir ..

Arar aramaz ikiletmeden görevini yapan itfaiye ekibine sorumlu çavuşumuza çok teşekkür ederim..Sizler hayvanlara ve doğaya bu duyarlıkta oldukça bizim içimiz daha rahat..Çavuşumuzun dediğine göre önce “Taşkent Koruma Parkı”na götürülüp sağlık kontrolü yapılacak ve sonra doğaya iade edilecek.. ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 05.09.2021 15:08
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