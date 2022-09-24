“İtfaiye Haftası” kortej yürüyüşüyle başlıyor

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik, yarın, 17.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto çemberi ile Citröen ışıkları arasında kortej yürüyüşü ile başlayacak. Etkinlik boyunca belirtilen güzergâh trafik akışına kapalı olacak.

Pazartesi günü tüm ilçelerde, saat 09.00’dan itibaren İtfaiye personeli tarafından halka karanfil dağıtımı yapılacak.

Hafta dolayısıyla TV ve radyo kanallarında, İtfaiye Müdürü konuşmacı olarak yer alırken, tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak önlemler hakkında halka bilgilendirici broşürler de dağıtılacak.

Perşembe günü ise, sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde, artan kan ihtiyacına yönelik kan bağışı kampanyası düzenlenecek.