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"İtfaiye hizmeti bölge için elzem"

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal  Aktivite Derneği, Dipkarpaz köyünde itfaiye  bulundurulması gerektiğini vurguladı.

18 Haziran 2021 Cuma 12:02
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"İtfaiye hizmeti bölge için elzem"

Derek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz köyü yerleşim yerinden, Zaferburnu bölgesine kadar 23 km lik geniş bir alana sahiptir. Bölgeye en yakın itfaiye istasyonu Yeşilköy’dedir. Herhangi bir sorunda, acil müdahale edilmesi oldukça zordur. Dipkarpaz köyünde konuşlanacak ve acil durumlarda yangına müdahale edecek itfaiye hizmeti bölge için elzemdir” dedi. 

Haziran ayı itibarıyla bölgede 3 yangın çıktığına dikkat çeken Borak, Temmuz ve Ağustos’ta çıkabilecek yangınların çok kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 18.06.2021 12:03
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DipkarpazDipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal  Aktivite DerneğiItfaiyeYangın
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