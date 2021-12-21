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İtfaiye, iki kişiyi son anda kurtardı

Gönyeli’de dün günün ilk saatlerinde şömineden sıçrayan kıvılcım 2 kişilik ailenin ikamet ettiği evde yangın çıkardı. Evde mahsur kalan hane halkının imdadına Lefkoşa İtfaiye Şube ekipleri yetişti...

21 Aralık 2021 Salı 10:22
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İtfaiye, iki kişiyi son anda kurtardı
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Gönyeli’de dün günün ilk saatlerinde 2 kişilik ailenin ikamet ettiği evde yangın çıktı, evin içerisinde mahsur kalan ev sakinlerini itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Salonda başlayan ve yatak odalarını kara dumana boğan yangın, ev sakinlerinin evden kaçamamasına neden oldu, ev sakinleri odada mahsur bir şekilde itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye intikal eden Lefkoşa İtfaiye Şube ekipleri, evin içerisinde mahsur kalan iki kişiyi son anda kurtardı.

İtfaiye ekibi, evin içerisindeki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Şans eseri ev sakinleri yangından yaralanmadan ve zehirlenmeden kurtuldu.

Yangına şöminenin kıvılcımı neden oldu. 

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi


 

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