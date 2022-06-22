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"İtfaiye yangına müdahale edemiyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik’te başlayan yangın noktasında inceleme yapıyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 23:27
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"İtfaiye yangına müdahale edemiyor"
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Yangınla mücadele hakkında bilgi veren Oğuz, yangının bir saat önce rüzgarın şiddetini arttırması nedeniyle yayılmaya başladığını söyledi. Oğuz gece saat 03.00’da rüzgarın şiddetini arttıracağını ekledi.

Dursun Oğuz’un açıklaması şöyle:

Yangının hızı yavaşlamıştı ancak rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın 1 saat önce yayılmaya başladı. Ağıllar, Çınarlı ve Tatlısu’ya sirayet etmemesi için iş makineleri çalışmalarını sürdürüyordu. Ardahan’da bazı vatandaşlar evlerini tahliye etmeye başladı. Yangının Ağıllar ve Çınarlı üzerinden Mersinliğe oradan Tatlısu’ya yayılmaması için iş makinelerini yönlendirdik.

Yangın İskele ve Tatlısu bölgesinde devam ediyor. Zirvede devam ettiği için itfaiye yangına müdahale edemiyor. Havandan müdahaleye ihtiyacımız var. Yarın sabah 06.00’a kadar yangının yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Gün doğumu ile havadan müdahale başlayacak. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre rüzgar saat 3 ten sonra şiddetini artıracak.

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Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzMersinlikYangın
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