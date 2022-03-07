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İtfaiye yangınlara karşı uyardı!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken konuları hatırlattı.

07 Mart 2022 Pazartesi 12:06
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İtfaiye yangınlara karşı uyardı!
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken konuları hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen “ALO 199” İtfaiye  Yangın İhbar hattı, “ALO 177” Orman Yangın İhbar hattı ve “155  Polis İmdat” hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: 

1. Mangal, şömine ve odun sobalarınızdan çıkan kömürlerin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.

2. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

3. Temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

4. İş yerlerimizde, binalarda ve konutlarımızda bulunan bacaların (Otel ve restoran bacaları 3-6 ayda, şömine, fabrika ve evlerin bacalarının ise senede 1-2

 kez) temizlenmesi gerekmektedir. Baca boyunun ise çatıdan en az 1 m yukarıda olmasına dikkat ediniz.

4. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

5. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

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