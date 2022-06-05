"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"

Dernek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın
bölge halkımız,Belediyemiz, İtfaiye ve orman dairesinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.
Artık itfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart.
Karpaz Koruma Derneği Zaferburnu'nda çıkan yangının kontrol altına aldığını duyurdu.
Dernek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın
bölge halkımız,Belediyemiz, İtfaiye ve orman dairesinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.
Artık itfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart.