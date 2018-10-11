Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94748
ALTIN
233.763
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8416
EURO
6.9280
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

İthal Edilen Patateslerde Mantari Hastalık Bulundu

Sağlık sertifikası ile ithal edilen patateslerde mantari hastalık bulundu

11 Ekim 2018 Perşembe 17:21
İthal Edilen Patateslerde Mantari Hastalık Bulundu

Tarım Dairesi, Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi’nin ithal izni ile ithal edilen, sağlık sertifikası da bulunan yemeklik patateslerde mantari hastalık tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, patateste tespit edilen mantari hastalığın, patates yumrularının önemli bir hastalığı olup bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olabildiği ancak  hastalığın insan veya hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmadığı kaydedildi.

Gerekli tedbirlerin alındığı, dağıtımı ve satışı durdurulduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkemize menşeinden temin edilen sağlık sertifikası ile getirilmişti. Sertifikada hastalıktan ari olduğu belirtilmişti” denildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ithal PatatesMantari HastalıkTarım DairesiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu…
Polise gelerek teslim oldu…
Yolda yürürken tutuklandı…
Yolda yürürken tutuklandı…
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim