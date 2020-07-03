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İthal Ürünlerde 32 Numuneden 31’i, Yerli Ürünlerde 23 Üründen 21’i Temiz

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

03 Temmuz 2020 Cuma 15:24
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İthal Ürünlerde 32 Numuneden 31’i, Yerli Ürünlerde 23 Üründen 21’i Temiz

Tarım Dairesi, 26 Haziran- 2 Temmuz  tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Erkan Gök’e ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gıda Denetim
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