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İthal Ürünlerin 3’ü, Yerli Ürünlerin 2’si Sakıncalı Bulundu

Tarım Dairesi’nin 11-17 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerin 3’ünde ve yerli ürünlerin de 2’sinde limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

19 Mart 2022 Cumartesi 09:58
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İthal Ürünlerin 3’ü, Yerli Ürünlerin 2’si Sakıncalı Bulundu
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Dairenin açıklamasına göre, bu hafta 17 ithal ve 17 yerli üründen alınan örnekler, Devlet Laboratuvarı’nda Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi uyarınca analiz edildi.

CHERRY DOMATES, CENNET MEYVESİ VE ELMA

İthal ürünlerden 17 numunede 14 numune temiz çıkarken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandı.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait cherry domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesi de aynı gerekçeyle firmanın isteği üzerine imha edildi.

Toyun Gıda Ltd.’e ait Golden elmanın ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE İKİ ÜRETİCİYE AİT ASMA YAPRAĞI SAKINCALI 

Tarım Dairesi’nin analizlerinde,  yerli ürünlerden 17 numunede 15’i temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Tatlısu köyü sakinlerinden Derya Ateş’e ait asma yaprağının hasadı, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden engellendi.
Yine aynı köyde Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelendi.

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