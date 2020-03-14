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“İthalat devam ediyor, marketler açık kalacak”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ithalatın da, süpermarketlere mal tedarikinin de devam ettiğini belirtti.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:21
2441 Okunma
“İthalat devam ediyor, marketler açık kalacak”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ithalatın da, süpermarketlere mal tedarikinin de devam ettiğini belirtti.

“Süpermarketlere hücum etmeye, kalabalık ortamlara koşmaya gerek yoktur” diyen Özersay, akıllardaki pek çok sorunun cevabını da şu anda devam eden Bakanlar Kurulu kararı ertesinde vereceklerini kaydetti.

Özersay’ın ifadeleri şöyle:

“Süpermarketlere hücum etmeye, kalabalık ortamlara koşmaya gerek yoktur. İthalat devam ediyor, süpermarketlere mal tedariki de devam ediyor, devam edecek. süpermarketler açık kalmaya devam edecek, lütfen herkes sakin olsun. Akıllardaki pek çok sorunun cevabını şu anda devam eden Bakanlar Kurulu kararı ertesinde vereceğiz.”

Son Güncelleme: 14.03.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
MarketlerCoronavirüsKoronavirüsBakanlar KuruluKudret Özersay
Yorumlar
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X 2020-03-14 16:56:13

Merkel Almanya nüfusunun %60'ına yayılacağını öngörüyor (çünkü elinde değil, engelleyemez), Ingiltere yönetimi bilerek virüsü kontrollü yaymayı planlıyorken ( https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51871575 ) siz kalkmış her yeri kapatıp OHAL'e geçmeyi tartışıyorsunuz. 1950'ler döneminde değiliz OHAL kararı alınsın. Ama bilinki market raflarında ürünler kendiliğinden belirmiyor veya arka bahçelerinde yetişmiyor. Bunları tedarik eden firmalar var ve bunların işlemesi için bankasından tutun da makinistten, lastikçiye, elektrikçiye, su tesisatçısına neredeyse zincirleme tüm sektörlere kadar uzanıyor. Bireyler ve aileler kapanıp izole yaşamak istiyorlarsa buyursunlar. Ama kümelenme yarattığınız eczane, marketlerde veya petrol istasyonlarında olan olacak. En kötü doğa ana bu işi sivrisinek vs ile halledecek.

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